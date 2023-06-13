Yazar Necip Tosun Zeytinburnu Kültür Sanat'ta okurlarıyla buluştu

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen "100 Yüze İmza ve Söyleşi" programına yazar Necip Tosun konuk oldu.

Aykut Ertuğrul'un sunduğu programda, Tosun "Öykü Terimleri Sözlüğü" isimli son inceleme kitabını ve yazarlık serüvenini anlattı.

Tosun, edebiyatı her zaman hayatının merkezine koymaya çalıştığını belirterek, "'Edebiyat her şey değilse hiçbir şeydir' sözüne inanıyorum. Ne bürokratik ilerleme ne de akademik kariyere odaklanmadım, sadece edebiyat olmasını istedim hayatımda. İyi edebiyatçılar gündelik hayatla zamanını geçirenlerden çok, bir çilekeş yazar yaşantısıyla başarılı olurlar düsturuna inanmışımdır. Etrafımda benden çok daha zeki dostlarım vardı ama bazıları farklı uğraşlarla bu yeteneklerini heba ettiler. Yıllar sonra pişman olduklarını gördüm." diye konuştu.

Edebiyatın uğraşanlara mutlaka olumlu olarak geri döneceğine işaret eden Tosun, şunları kaydetti:

"Özellikle genç arkadaşların karamsar olmamaları gerekiyor. İnsan bir şey ürettiği zaman yankı duymak istiyor. Ama edebiyat ortamı böyle bir şey değil, sizi ısrarla görmezden gelir yok sayar hatta. Sizin ısrarla ve adanmışlıkla yazdıkça o edebiyat atmosferinin size yeniden döndüğünü görüyorsunuz. Yaptıkları işi bilen yazarlar bununla ilgili hüsrana uğramıyor ve er geç görüleceklerini biliyorlar. Erken dönemde yazılanların yankı bulması çok zordur, ısrarla devam etmeleri gerekiyor."

Necip Tosun, her büyük edebiyat eserinin kendi başına bir model teklif ettiğini ifade ederek, başarılı bir örneğin 100 tane kuram kitabından daha iyi olduğunu aktardı.

İnceleme yazılarını yaptığı işi daha iyi anlamak için yazdığına değinen Tosun, şöyle konuştu:

"Örneğin, 'Öykü Terimleri Sözlüğü'nü hazırlarken amacım hem öykünün tüm kavramlarını bir kitapta toplamak hem de bunu örneklemekti. Öykü terimlerini hem dünya edebiyatından hem de Türk edebiyatından hangi yazarların kullandığını örnekleriyle göstererek bir nevi el kitabı hazırlamak istedim. Bu benim için bir öğrenme biçimi, ben gerçekten okumak istediğim kitabı yazıyorum. Böylelikle merak ettiğim konuları araştırmasını da yapmış oluyorum."

Tosun, bugünün Türk öykücülüğüne dair de, "Türk öykücülüğünün farklı bir yerde olduğunu hatta şiirin önünde olduğunu düşünüyorum. Kadın yazarların öyküde çok öne çıkmalarını ilginç buluyorum." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Tosun, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.