Yaza Merhaba Alışveriş Festivali başlıyor
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Akmerkez, 5-10 Haziran tarihleri arasında Yaza Merhaba Alışveriş Festivali gerçekleştireceğini duyurdu.
Akmerkez, 5-10 Haziran tarihleri arasında Yaza Merhaba Alışveriş Festivali gerçekleştireceğini duyurdu. Festivalde ziyaretçileri birbirinden güzel aksesuarlar ve tasarımlar bekliyor.
Etkinlik alanına birçok markanın stantları kurulacak. Stantlarda, kimono gömlek koleksiyonu, ev giyimleri, takılar, sofra ürünler, tasarım kıyafetler, çantalar, el yapımı seramikler ve daha birçok farklı ürünleri alışveriş tutkunlarının beğenisine sunulacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat