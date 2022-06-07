Yayladağı'nda "Çocuk Festivali" düzenlendi - Haberler

Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocuk Festivali" düzenlendi.

Devrent Sosyal Tesisleri'nde Kaymakam Ömer Faruk Gökçe tarafından açılışı yapılan festivalde, etkinlik kapsamında kurulan bilim atölyeleri, öğrenciler ve protokol üyelerince ziyaret edildi.

Öğrenciler, gönüllü öğretmenler eşliğinde hem eğlendi hem de atölyeler hakkında bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, açıklamasında, 3 gün süren festivale 2 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.

Bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini anlatan Bilgil, festivalde görev alan gönüllü öğretmenlere ve organizasyona destek veren Kaymakam Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür etti.