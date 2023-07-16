Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserinde

Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun, Poll Production By Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Konserde kahramanlık türküleri seslendirildi ve birçok sevilen şarkı ve türkü icra edildi.

Yavuz Bingöl ve Şükriye Tutkun, "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri"nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Poll Production By Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenen konserde, sanatçılar "kahramanlık türküleri" seslendirdi.

Her sanatçının kendi orkestrasıyla çıktığı konserde, Tutkun, "Gücüm Yetene Kadar", "Sen İstedin", "Hangimiz Sevmedik" ve "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının da aralarında olduğu çok sayıda eserini icra etti.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Yavuz Bingöl ise dinleyicileri selamlayarak, "Öncelikle bugün 15 Temmuz, milletimizin üzerine kurşun yağdıran, bomba atan o hainleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, "Deniz Üstü Köpürür", "Yalgızam", "Mihriban", "Neredesin Sen", "Turnalara Tutun da Gel" ve "Gitme" eserlerinin de aralarında olduğu sevilen şarkı ve türkülerini seslendirdi.