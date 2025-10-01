Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren kıdemli muhabir Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Dikme'yi anmak için eşi Fidan, çocukları Ecrin, Ömer ve Mehmet Yasin Dikme ile akrabalarının yanı sıra Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, mesai arkadaşları ve meslektaşları, Hilvan ilçesindeki kabri başında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Dikme için dua edildi.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, törendeki konuşmasında, Yasin Dikme'nin vefatının 2. yıl dönümünde sevdikleriyle beraber kabri başında buluştuklarını belirterek, "Yasin kardeşimiz 2 yıl önce aramızdan ayrıldı ama tüm sevenleri ve meslektaşlarının yüreğinde yaşıyor. İyilik dolu bir kardeşimizdi. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Yasin Dikme hakkında

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2010 yılından vefatına kadar AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, 4 yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirildi.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etti. Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza attı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde eden Yasin Dikme, aynı derneğin 2019'daki 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'deki 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.