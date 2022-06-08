"Yaşayan İnsan Hazinesi" 120 santimetrelik çini tabak yapıyor - Haberler

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen Kütahyalı çini ustası Hamza Üstünkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için 120 santimetre çapında hazırladığı çini tabağı kendine özgü desenlerle süslüyor.

Börekçiler Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 76 yaşındaki Üstünkaya'nın çalıştığı motif, "Kütahya Desenleri" isimli kitabında yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bastırılan kitapta özgün desenleri bulunan Üstünkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı sayfadaki motifi devasa tabağa işliyor.

Hamza Üstünkaya, AA muhabirine, yarım asrı aşkın süredir çini sanatının içinde olduğunu ve Kütahya'ya özgü desenler çizdiğini söyledi.

Yaklaşık iki ay önce özel bir çini tabağın desen ve boyama çalışmalarına başladığını belirten Üstünkaya, şöyle konuştu:

"2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bana Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bana bu ödülü takdim ederken kendisine özel olarak bir çini tabak yapacağımın sözünü vermiştim. 120 santimetre boyutunda dünyanın en büyük çini tabağına desenlerimle süsleme ve boyama çalışmalarına başladım. İnşallah bir aya kadar sırlanıp fırından çıktıktan sonra bu çini tabağı Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim."

Kendi rekorunu kırdı

Üstünkaya, çini tabağın bisküvisinin, Kapadokya'daki mağaralarda çini çamurundan özel yapıldığını aktardı.

Eserine, kitabında Erdoğan'ın imzasının bulunduğu deseni çizdiğini dile getiren Üstünkaya, "Çizdiğim 300'e yakın çini deseni, ' Kütahya Desenleri' adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitaplaştırıldı. Bu kitaptaki desenlerin birinde Cumhurbaşkanımızın imzası bulunuyor. İmzanın olduğu deseni çini tabağa aktarıyorum. Etrafını da Türk Osmanlı motifleriyle süsledim. Kütahya tarzıyla çizdim ve boyadım." ifadelerini kullandı.

Üstünkaya, daha önce de 107 santimetrelik çini tabak yaptığını, motiflerle bezediği 120 santimetre çapındaki bu eseriyle kendi rekorunu kırdığını sözlerine ekledi.