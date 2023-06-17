Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi müzikli tiyatro olarak sahnelendi

Türk edebiyatının usta yazarlarından Yaşar Kemal'in unutulmaz romanı "Binboğalar Efsanesi", müzikli tiyatro olarak Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelendi.

51. İstanbul Müzik Festivali'nde dünya prömiyerini yapan eserin müziklerini Michael Ellison hazırladı.

Rejide Simon Jones yer alırken, koreografiye Evrim Akyay, librettosuna Simon Jones, Yasemin Kuyucaklı ve Michael Ellison imza attı.

Gösteride, Can Okan'ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble sahne aldı.

Eserin bestecisi Michael Ellison, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik yıllarında Türk müziğine ilgi duyduğu için 2002 yılında Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Boston'da İhsan Özgen ile Osmanlı klasik Türk müziği ve Türk halk müziği çalışan bir hocam vardı üniversite. Orada makam müziği hakkında bilgi aldım. Aslında müzikle beraber Mevlana ve tasavvuf düşüncesine ilgim de beni Türkiye'ye getirdi. Mevlana okuyordum ama çevirilerden dolayı anlam kaybettiğini düşündüğüm için Türkçe öğrenmem gerektiğini de fark ettim."

Ellison, Türkiye'nin kültürel olarak tasavvuf ile dolu olduğundan bahsederek, "10 yıl Türkiye'de yaşadım, şimdi İngiltere'de çalışmalarıma devam ediyorum, ama misafirperverlik, hoşgörü Türkiye'de en özlediğim şeyler." diye konuştu.

Hezarfen Ensemble'ın kurucu ortağı olduğu için Türkiye'ye çeşitli zamanlarda gelen Ellison, "Konya'ya gittim, Mevlana'yı, Şems-i Tebrizi'yi çok sevdim. Allah'a şükür hayattayken Fethiye'ye gidip üstat Ramazan Güngör ile tanışma imkanı buldum. Karadeniz'e gittim, Artvin'e gittim. Ama Kırşehir'e gitmedim maalesef, bugünkü konser için en önemli bölge Kırşehir'dir aslında." ifadesini kullandı.

Michael Ellison, daha önceki yıllarda da İstanbul Müzik Festivali için yine bir Yaşar Kemal eserini bestelediğini hatırlatarak, "Onunla tanışma fırsatı da buldum, böyle bir fikrim olduğundan bahsettim. Yaşar Kemal de bana hangi eserleri yapabileceğimi söyledi. Kendim de seçebilirdim ama onunla tanışmak, sohbet etmek ve onun işaret edeceği roman üzerine çalışmayı istedim." görüşünü paylaştı.

Müzikli gösterinin ilk performansına tepkileri çok olumlu bulduğunu aktaran Ellison, "Çok yetenekli müzisyenler yer aldı zaten. Performans esnasında seyircilerden bazı konuşmalar ve alkışlar duydum. Muharrem Ertaş'ın 'Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri' eserinden bazı referanslar vardı, onları yakaladıklarını anladıklarını düşünüyorum. Bu beni çok mutlu etti." dedi.

Ellison, Türk müziğine iki çeşit ilginin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kısım insanlar ilgileniyor ama sonlarında indirgemeci bir yaklaşımla 'bu egzotik bir şey' diyerek geçiyorlar ama bir kesim de bunun çok önemli bir tür olduğunu anlayarak özellikle Batı müziğiyle Türk müziğinin birleşim alanlarına odaklanan çalışmaların değerini görüyorlar. Ben elimden geldiğince sevdiğim şeyleri takip ediyorum. Bu yüzden bu yolda çalışmalara devam edeceğim."

Yaşar Kemal, 1940'larda Çukurova'nın tükenen bir yörük obasının yaşadıklarından esinlenerek, 1971'de yayımladığı "Binboğalar Efsanesi" romanında, kadim bir kültürün yok oluşunu ve bu süreçte insanın çaresizliğinin boyutlarını dile getirmişti.

Festival seyircilerine disiplinler arası müzikal ve görsel bir tecrübe yaşatan konser, ayrıca Berrin Erengül ve Eva Barlas'ın katkılarıyla hayata geçirildi.