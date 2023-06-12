Yaşar, Büyükçekmece Belediyesi'nin 'Ustalara Saygı Gecesi'nde sahne aldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlendiği 'Ustalara Saygı Gecesi'nin konuğu şarkıcı Yaşar oldu. Gecede, 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri Korosu? Yaşar için sahne aldı. Kendi şarkılarını çocuklardan dinleyen Yaşar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Büyükçekmece Mimarsinan Koleji'nde gerçekleşen geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koro Şefi Çiğdem Güven yönetiminde çocuk korosunun performansı beğeni topladı. Yaşar'ın şarkılarını seslendiren çocuk korosu gecenin finalinde ise sanatçının 'Kumralım' ve 'Beni Unutma' isimli şarkılarını kendisiyle birlikte söyledi. Sanatçı Suat Suna'nın da katılımıyla gerçekleşen gecenin sonunda Yaşar için kesilen pastanın ardından Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

'ŞARKILARIM ÇOCUK KOROSU TARAFINDAN İLK KEZ SESLENDİRİLECEK'

Konser öncesi duygularını dile getiren Yaşar, 'Çok heyecanlıyım. Daha önce yapmış oldukları konserlerden bölümler izledim. Çocuklar bana çok çalışacaklarını ve çok güzel bir sürpriz hazırlayacaklarını söylediler. Heyecanla akşamı bekliyorum. Hepsi birbirinden tatlı, güzel de sesleri var. Hocaları da çok önemli isimler ve onları iyi çalıştırdıklarını biliyorum. Hep birlikte izleyeceğiz. Şarkılarım çocuk korosu tarafından ilk kez seslendirilecek. Bunu ben de heyecanla bekliyorum. Ortaya çok güzel bir şeyin çıkacağını da eminim. Benim şarkılarım 25 seneyi geçti. Nesiller sonra söyleniyor ve dinleniyor olması daha sonrada söylenecek olmasına dair bir umut. Müzik sevgisi, sanat sevgisi böyle küçük yaşlarda yüreğe ekilirse bir daha hiç çıkmıyor. Benimde öyle olmuştu. Zannediyorum bugün söyleyecek olan arkadaşlar ve onların öğretmenleri de bu sevgiyi aşılamak için bunu yaptılar. Bütün emeği geçenlere de teşekkür etmek isterim' dedi.