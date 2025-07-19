Yarım Asırlık Aşk ve Zanaat: Mehmet ve Zeliha Güngör'ün Hikayesi

Şanlıurfa'da yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Emin Güngör ve yarım asırlık hayat arkadaşı 75 yaşındaki Zeliha Güngör, aynı atölyede 50 yıldır kazazlık (ham ipeği ipliğe dönüştürme) yaparak geçimlerini sağlıyor.

Mesleğe 7 yaşında bir ustanın yanında başlayan Güngör, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki küçük atölyesinde yıllardır zanaatını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20 yıl önce Geleneksel El Sanatları Sanatçısı unvanı verilen Mehmet Emin Güngör, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinin yok olmaması için gayret gösteriyor.

Güngör'e en büyük desteği ise yarım asırlık hayat arkadaşı Zeliha Güngör sağlıyor. Hem hayatlarını hem de atölyeyi paylaşan Güngör çifti, işbirliği sayesinde 6 çocuklarını büyüterek yuvalarını kurmalarını sağladı.

Hayatın yükünü birlikte omuzlayan çift, dayanışma ve çalışma azimleriyle çevredekilerin takdirini topluyor.

"Yaptığımız her iş evladımız gibi"

Kazaz Mehmet Emin Güngör, AA muhabirine, yıllar önce babasının yönlendirmesiyle 1947'de mesleğe başladığını söyledi.

Güngör, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve yeni eleman yetişmediğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bizden başka bu mesleği yapan kalmadı. İşimizi devam ettirme niyetindeyiz. Bu meslekte her yaptığımız iş bizim kendi evladımız gibidir. El işi olduğu için özenle yapıyoruz. Biz 80 yaşını devirdik, Allah ele ayağa düşürmesin. Elimiz kalktığı, dilimiz döndüğü sürece millete saygı göstermeye devam ediyoruz. Bugünlere geldiğimize şükrediyoruz. Hanımla beraber bu işi ömrümüz yettiğince sürdürmeye çalışıyoruz."

Hem evi hem dükkanı idare ediyor

Zeliha Güngör ise kocasıyla aynı işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade eden Güngör, "Dükkana gidiyorum, orayı idare ediyorum, eve geliyorum, evi yönetiyorum. Dükkanda satış yapıyorum, sonra eve gelip yemek yapıyorum, kocamın ilacını veriyorum. Evdeki bulaşık, çamaşır, hepsi bana ait." şeklinde konuştu.