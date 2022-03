Yaptırdığı eserlerle iz bırakan hayırsever: Kadir Has

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli hayırsever iş insanlarından Kadir Has'ın ismi, memleketi Kayseri'de yaşatılıyor.

Kayseri'de dünyaya gelen, Adana ve İstanbul'da devam eden iş hayatındaki başarılarının ardından ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine vermenin, en büyük onur ve vefa borcu olduğuna inanan Kadir Has, "vatan borcunu" ödemek için 1980'li yıllarda sistemli şekilde özellikle eğitim alanında hayır işlerine ağırlık verdi.

Kadir Has, babası Nuri Has'ın "Bir okul yaptırmak, bin kişiyi hapishaneye düşmekten kurtarır." sözünü daima rehber edindi.

Kadir Has'a 1997 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Türkiye'ye yaptığı hizmetler dolayısıyla "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verildi.

İstanbul'da 22 Mart 2007'de kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Has, başta Kayseri ve İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir yanında birçok önemli eser bıraktı.

Kadir Has'ın, memleketi Kayseri'deki "Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi"nin önündeki heykelinin kaidesinde, "Ben buraya yaptığım bağışlarla övünmeye değil, doğduğum topraklarla ödeşmeye geldim" sözü yazılı.

Ünlü iş insanı, yaptığı bağışlarla, aralarında Kadir Has Stadyumu, Erciyes Üniversitesi Kadir-Rezan Has Merkez Kütüphanesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi, Kadir Has Anadolu Lisesi ve Kadir Has Ortaokulu'nun da bulunduğu birçok eseri memleketine kazandırdı.

"Hayırsever ve onurlu bir insan"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, kentlerin değişik özellikleriyle anıldıklarını, Kayseri denince akla ilk olarak hayırseverliğin geldiğini söyledi.

Binlerce hayırseveri olan kentin sembol isimlerinden Kadir Has'ın doğduğu topraklarla irtibatını hiç kesmediğini, daima vefa borcunu ödeme duygusuyla hareket ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Kadir Has'ı tanıma fırsatı buldum. Kadir Has büyüğümüzün üniversitesinde birlikte bulunduk. Hakikaten hayırsever ve onurlu bir insan. Kamuyla hiç işi olmamış, kamuyu istismar edecek hiçbir yola tevessül etmemiş ama hep kamuya adeta destek olmuş. Nerede bir okul, kütüphane, üniversite, sosyal tesis varsa sadece Kayseri'de değil, ülke genelinde Kadir Has imzasını ve ismini duyarız." diye konuştu.

Ülkenin her köşesine hizmet götüren Kadir Has'tan "gururumuz" diye bahseden Büyükkılıç, kendisini gönlü tok ve sözünün eri biri olarak tanıdığını anlattı.

"Kayserimizin hayırseverliği ile meşhur olduğunu herkes bilir"

Herkesin zengin olabileceğini ancak hayırsever olamayacağını dile getiren Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırsever olmak için zengin olmak da gerekmiyor. Bir hayra vesile olmak da bir hayırseverliktir. O açıdan bir tebessümü eksik etmeden insanların sosyal, kültürel, ekonomik hayatına, sağlık alanındaki yaşamına renk katacak, zenginlik katacak, bizim inancımızda, kültürümüzde sadaka-i cariye dediğimiz çalışmalar ile yine inancımızdaki amel defterinin kapanmamasını sağlayan yatırımlarda bulunmak da hayırseverliktir. İşte bu saydığımız güzellikleri taşıyan bir anlayış içerisinde Kayserimizin hayırseverliği ile meşhur olduğunu herkes bilir. Nerede bir dini tesis, eğitim, sağlık tesisi varsa kısacası kamuya ya da yerel yönetimlere ait sosyal tesisleri şöyle bir gözden geçirdiğinizde mutlaka bir isim görürsünüz. O isimler, 'armağan olsun' diye verilmiş değil, hayırseverlerimizin yaptığı katkılar sonrası hak ettikleri isimler. Bu açıdan Erciyes Üniversitesinin binalarının herhalde yüzde 90'a yakınında hayırsever imzası vardır. Benzeri durum diğer üniversitelerimiz için de geçerlidir."

Belediye olarak hayırseverlere destek olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu özelliğimizden dolayı belediyelerimizin adı da 'hayırsever belediyeler' olarak anılıyor. Hayırseverlerle iş birliğinden kaynaklı bizler de gerek Cumhurbaşkanı'mızın elinden gerek değişik kurum ve kuruluşlardan ödüller alıyoruz. 16 ilçe belediye başkanı ile el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde aynı şekilde bu süreci geleceğe taşımaya, bu kültürü daha da güçlendirmeye özen gösteriyoruz." dedi.