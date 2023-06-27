Yapı Kredi bomontiada'da 'Avluda Caz' konser serisi devam ediyor
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Yapı Kredi bomontiada, 'Avluda Caz' konser serisi kapsamında 'Uninvited Jazz Band' grubunu ağırlayacak. Caz grubu, 6 Temmuz'da bomontiada Avlu'da sahne alacak ve 1920'lerin ve 1930'ların New Orleans caz ve blues klasiklerini dönemin ruhuna özgü sunumlarıyla sahneye taşıyacak. Katılımın ücretsiz olduğu konserde müzik ziyafeti sunulacak.
Yapı Kredi bomontiada, "Avluda Caz" konser serisi kapsamında "Uninvited Jazz Band" grubunu ağırlayacak.
Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, caz grubu "Uninvited Jazz Band" 6 Temmuz günü saat 21.00'de bomontiada Avlu'da sahne alacak.
1920'lerin ve 1930'ların New Orleans caz ve blues klasiklerini dönemin ruhuna özgü sunumlarıyla sahneye taşıyan grubu, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, ABD, Fransa ve İngiltere'den müzisyenler oluşturuyor.
Katılımın ücretsiz olduğu konserde "Uninvited Jazz Band", 1920'lerin atmosferini New Orleans caz klasikleriyle sentezleyerek dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.