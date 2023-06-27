Yapı Kredi bomontiada'da 'Avluda Caz' konser serisi devam ediyor

Yapı Kredi bomontiada, 'Avluda Caz' konser serisi kapsamında 'Uninvited Jazz Band' grubunu ağırlayacak. Caz grubu, 6 Temmuz'da bomontiada Avlu'da sahne alacak ve 1920'lerin ve 1930'ların New Orleans caz ve blues klasiklerini dönemin ruhuna özgü sunumlarıyla sahneye taşıyacak. Katılımın ücretsiz olduğu konserde müzik ziyafeti sunulacak.