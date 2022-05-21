Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı - Haberler

Yalova'nın lezzetleri tanıtıldı

YALOVA - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Yalova'nın ve Marmara Bölgesi'nin lezzetleri tanıtıldı.

Yürüyen Köşk otoparkında gerçekleştirilen programda açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri birlikte kesti. Ardından Vali Erol ve beraberindekiler yemeklerin tanıtımlarının yapıldığı stantları gezdi ve bilgiler aldı.

2 gün boyunca sürece etkinlik çerçevesinde Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde yapılan 32 yemeğin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Alanı ziyaret eden vatandaşlara da tavuklu pilav ikramında bulunuluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Emine Erdoğan öncülüğünde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının bastırıldığını ifade etti. Etkinliğin 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini söyleyen Tali, "Aynı zamanda eş zamanlı olarak dış temsilciliklerimizde de bu etkinliklerimiz yapılmaktadır. Burada amaç Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin Türk mutfağını uluslararası platformlarda tanılırlığını arttırıp gastronomi turizminde Türkiye'nin bir çekim merkezi haline getirilmesini sağlamaktır. Bununla ilgili yaptığımız bu etkinlikte Yalova ve Marmara Bölgesine ait yaklaşık 32 çeşit yemek, tatlı ve meyve çeşitlerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu.

Otelin baş aşçısı Ferit Doğan 25 kişilik bir ekiple yemeklerin hazırlandığını, tanıtılan yemekler arasında Yalova kebabı, Termal çorbası ve Yalova tatlısı gibi 32 çeşidin bulunduğunu söyledi.