Yalova'da Huzurevi Sakinleri ve Koruma Altındaki Çocuklar Arasında Sanat Köprüsü

Yalova'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'İki Nesil Arasında Sanat Köprüsü' projesi, huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki çocukları bir araya getiriyor. Proje kapsamında huzurevi sakinleri, minyatür ve ebru sanatçısı Suna Selma Koçal'ın gözetiminde çocuklara ebru yapma imkanı buluyor. Bu proje ile iki nesil arasında sanat köprüsü kurulması ve bilgi aktarımı hedefleniyor.

Yalova'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "İki Nesil Arasında Sanat Köprüsü" projesi, huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki çocukları bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı minyatür ve ebru sanatçısı Suna Selma Koçal'ın eğitimci olarak yer aldığı projeyle huzurevlerinde kalanların daha güzel vakit geçirmeleri, bilgi ve tecrübelerini çocuklara aktarmaları amaçlanıyor.

İl genelinde huzurevlerinde kalan yaklaşık 200 yaşlı ile devlet korumasındaki 600 çocuğu kapsayan projenin açılışı, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin'in de katıldığı programda, çocuklarla bir araya gelerek güzel vakit geçiren huzurevi sakinleri, minyatür ve ebru sanatçısı Koçal'ın gözetiminde onlarla ebru yaptı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte ebru etkinliklerine katılan Koçal, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılında huzurevlerinde kalanlarla genç nesli bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Onları sanat köprüsüyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Koçal, "Bunu Yalova'da bir ilk olarak başlatıp sonra bütün illerde devam ettirmeyi amaçlıyoruz. İki nesil arasında sanat köprü olsun dedik ve inşallah sanat aradan yavaş yavaş çekilir, aynı çocuklar, gençler huzurevlerindeki insanlarımızla bir arada olurlar." diye konuştu.

Koçal, belirli aralıklarla sanat çalışmalarının farklı mekanlarda yapılacağını, bu yolla iki nesil arasında sevgi köprüsü oluşturulacağını vurguladı.

Türk bayrağı ebru çalışmasına Cumhuriyet yaşıtı Şimşek de katıldı

Huzurevinde kalanlardan 100 yaşındaki Emine Bedia Şimşek ile koruma altındaki kız çocuğuna da Türk Bayrağı motifli ebru çalışması yaptıran Koçal, Cumhuriyet yaşıtıyla bu sanattan bir eser ortaya çıkarmanın ayrıcalığını yaşadığını ifade etti.

Koçal ile sohbet eden Şimşek de bir asrı devirmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Atatürk'le konuştum. Yalova'ya gelmişti. Gittim elini öptüm. O da beni alnımdan öptü." dedi.

Ebru sanatıyla Türk bayrağı yaptığı için sevinçten ağladığını söyleyen Şimşek, etkinlikten dolayı Koçal ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.