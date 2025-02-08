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Yalnızçam Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Yalnızçam Kayak Merkezi Sezonu Açtı
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Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Yalnızçam Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı. Kayak sezonunu açan merkez, vatandaşlara kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Vatandaşlar, merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezin Ardahan ve çevre iller için önemli bir etkinlik alanı olduğunu belirten Baydar, "Bundan sonra vatandaşlarımızı, kayakseverleri buraya bekliyoruz. Güzel bir ortam var, bunun değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Gürhan Karabağ ise günlerdir açılışını bekledikleri merkezde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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