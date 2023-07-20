Yabancı öğrencilere toprak seramik kursu

MUĞLA Türkiye Ulusal Ajansı'nın destekleri ile Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Muğla'ya gelen yabancı öğrenciler, geleneksel Türk kültürünü yansıtan sanatsal aktiviteleri öğreniyor. Muğla'da bulunan 10 gönüllü yabancı öğrenci toprak seramik el sanatları alanında Menteşe Belediyesinin usta öğreticileri tarafından toprak eserler üretmeyi öğreniyor.

Avrupa Dayanışma Projesi çerçevesinde Muğla'ya Bulgaristan, İspanya, Romanya, Polonya, Azerbaycan'dan gelen öğrenciler hem Muğla'yı tanıyor, hem de Türk kültürünü yansıtan sanatsal ve kültürel aktivitelerde yer alıyorlar. Muğla'da bulunan 10 yabancı öğrenci Menteşe Belediyesi'nin sanat atölyesinde toprak seramik eserler konusunda kurs alıyorlar. Usta öğreticiler tarafından verilen toprak seramik kursuna katılan yabancı öğrenciler, hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar.

"Yabancı öğrencileri sanatsal ve kültürel aktiviteler yaptırıyoruz"

Türkiye'de Avrupa Dayanışma Derneği Proje Koordinatörü Yunus Emre Çakmak, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın destekleri ile Muğla'da Avrupa Birliği ülkelerinden ve diğer ülkelerden gönüllüleri ülkemize getiriyoruz. Onlarla sanatsal ve kültürel aktiviteler yapıyoruz. Şu anda 10 gönüllümüz mevcut. Bulgaristan, Romanya'dan, İspanya'dan ve Polonya'dan geliyor. Yakın çevre ülkelerden de Makedonya'dan katılımcılar bekliyoruz. Yerel aktörler ile çok ciddi bir işbirliği içindeyiz. Bugün de Menteşe Belediyemizin bizlere sağladığı kültür kursları çerçevesinde seramik çalışması içeresindeyiz. Katılımcılarımız kendi istedikleri şekilde ürünleri üretiyor. Haftaya bugün yaptıkları eserleri boyamaya gelecekler. Bu onların ürettikleri sanatsal ürünler olacak" dedi.

"Aktiviteleri çok beğeniyorum"

Polonya'dan gelen Anna, "Türkiye'ye üçüncü kez geliyorum. Burasını inanılmaz beğeniyorum. Burada yaptığımız aktiviteleri de çok beğeniyorum. Hem ofis zamanlı hem de kültürel aktivitelerimiz var. İleride burada yaşamayı bile çok istiyorum. Çünkü Muğla'yı çok beğendim" dedi.

"Sanatsal ve kültürel aktiviteler çok iyi"

Bulgaristan'dan gelen Türk kökenli Metin, "Ben Türk'üm ama Bulgaristan'da yaşıyorum. Bu benim Türkiye'ye 6'ncı gelişim. Muğla'ya ilk defa geldim. Muğla inanılmaz güzel bir yer. Aktivitelerden hoşlanıyorum. Özellikle ofis zamanlı yaptığımız aktiviteler Onun haricinde sanatsal ve kültürel aktiviteler çok iyi. Seramik derslerimiz var, boyama derslerimiz var, mermer derslerimiz var ve ebru derslerimiz var. Aktivite olarak bunları gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman da denize gidiyoruz. Bu nedenle çok güzel" dedi.