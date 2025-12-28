Haberler

Kayseri'de yabancı uyruklu üniversite öğrencileri nevzine tatlısı yaptı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Uluslararası Öğrenci Akademisi, yabancı öğrenciler için nevzine tatlısı yapım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, Türk mutfağının kültürel zenginliklerini deneyimleyerek kaynaşma fırsatı buldu.

?Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler nevzine tatlısı yaptı.

Medeniyetin Burçları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler nevzine tatlısı için Büyükşehir Belediyesine bağlı KAYMEK atölyesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, tatlının hazırlanışının her aşamasında yer alarak Türk mutfağının yöresel lezzetlerinden biri için kültürel etkileşim sağladı.

Etkinliğe, ?İran, Bangladeş, Kırgızistan ve Gana gibi pek çok ülkeden öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, akademi olarak temel misyonlarının uluslararası öğrencilerin akademik vizyonunu genişleterek, aynı zamanda onlara medeniyetin ve Anadolu'nun zengin kültürel miras kapılarını aralamak olduğunu belirtti.

Kayseri mutfağı dersinin de bu kültürel entegrasyonun en lezzetli örneği olduğunu vurgulayan Dursun, "KAYMEK ile sadece bu ders için kurduğumuz işbirliği sayesinde Kayseri'nin nevzine gibi özel lezzetlerinin, farklı kültürlerden gelen gençlerimiz aracılığıyla adeta dünyaya açıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz, sadece ders dinlemiyor bizzat deneyimleyerek güçlü bağlar kuruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
