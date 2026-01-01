Uluslararası öğrenciler Kayseri mutfağını uygulamalı öğreniyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında Kayseri Mutfağı dersine katılan yabancı öğrenciler, kentin yöresel lezzetlerinin mutfak sürecini öğreniyor.

Burkina Faso, Filistin, Endonezya ve Afganistan gibi pek çok ülkeden okumak için Kayseri'ye gelen öğrencilere, kentin meşhur lezzetlerinin yapımı Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Göznuru Tesisleri'nde eğitmen aşçılarca uygulamalı olarak gösteriliyor.

Yemeklerin yapım sürecine katılan 40 öğrenciden kimi yumurta kırıyor kimi hamur yoğuruyor.

Şebit yağlamasının ve nevzine tatlısının yapılışını öğrenen öğrenciler, 8 hafta sürecek kurs boyunca Kayseri mantısı, yağ mantısı gibi lezzetleri de hem yapacak hem tadacak.

KAYMEK aşçı eğitmeni Mustafa Tosun, AA muhabirine, uluslararası öğrencilerle hem zevkli hem de öğretici bir eğitim süreci geçirdiklerini, öğrencilerin, yemek yapımının yanı sıra kentin kültürünü de öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin bazı yemekleri ilk kez tattığını belirten Tosun, "Hem Kayseri'nin tanıtımı için hem öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için yararlı bir eğitim oluyor. Bazı öğrenciler yemekleri ilk kez tadıyor ya da ilk kez görüyor. Şebit açarken kalp şeklinde açanlar da oldu ama lezzet güzeldi. Tepkileri güzel, tatlarına bakınca merakları daha da artıyor. Buraya oldukça mutlu geliyorlar, öğrenmeye açıklar." diye konuştu.

"Ekmeklerin yapılışı beni çok heyecanlandırıyor"

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Enerji Sistemleri Bölümünde okuyan Endonezyalı Muhammad Fathurrahman, Kayseri yemeklerini pastırma ve sucuk reklamlarından tanıdığını, bunların tadına baktığını ve çok beğendiğini ifade etti.

Endonezya ile Kayseri mutfağının çok farklı olduğunu dile getiren Fathurrahman, "Kayseri'nin temel yemek kültürü et. Endonezya bir ada ülkesi olduğu için daha çok balık ve deniz ürünleri yiyoruz, buradan çok farklı. Kayseri'de un kültürü ve ekmek kültürü var, bizde pirinç kültürü var. Ekmeklerin yapılışı beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

ERÜ'de Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yapan Filistinli Luma Alhanbali ise Türk hocalarının zaman zaman yemekler yaptığını, onları yiyince Kayseri yemeklerinin yapımını merak ettiğini ve öğrenmek istediğini söyledi.

ERÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde yüksek lisans yapan Afgan Mohammad Ali Tawakoli de pastırma, mantı ve yağlamayı çok sevdiğini, mantı yapmayı denediğini ancak hamuru çok küçük olduğu için doldurmakta zorlandığını anlattı.

Tawakoli, kendilerine Kayseri yemeklerini yapma imkanı sağlayan Medeniyetin Burçları Derneği ile Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Burkina Fasolu Wendata Jessica Romaine Ouedraogo da yağlamayı çok sevdiğini, geçen derste bunu yapmayı öğrendiğini kaydetti.