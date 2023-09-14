Xi Jinping, 2023 Beijing Kültür Forumu'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2023 Beijing Kültür Forumu'na bir kutlama mesajı göndererek, Çin medeniyetinin karşılıklı anlayışa ve diğer medeniyetlere saygı gösterdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü Beijing'de başlayan 2023 Beijing Kültür Forumu'na bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi, mesajında daima açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini benimsemiş olan Çin ulusunun zamana meydan okuyan zarif geleneksel kültürüne işaret ederek, Çin medeniyetinin her zaman karşılıklı anlayışa ve diğer medeniyetlere saygı göstermeye kıymet verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Uzun tarihi ve derin kültürel mirasıyla Beijing kenti, Çin medeniyetinin devamlılığının, yenilikçiliğinin, birliğinin, kapsayıcılığının ve barışçıl doğasının güçlü bir kanıtı" ifadesini kullandı.

Çin'in, kadim bir başkent ve ulusal kültür merkezi olan Beijing'in avantajlarından yararlanarak dünyanın geri kalanıyla kültürel etkileşimi güçlendireceğini belirten Xi, böylece medeniyetler arasında kültürel refahın, miras korumasının ve karşılıklı öğrenmenin ortaklaşa teşvik edileceğini ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin hayata geçirileceğini ifade etti.

"Kültürel mirası devralmak, etkileşim ve işbirliğini teşvik etmek" temasıyla düzenlenen foruma, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı, ÇKP Beijing Belediye Komitesi ve Beijing belediye yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.