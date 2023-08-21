Xi'an'da düzenlenen Batı Çin Kültür Sektörleri Fuarı'nda 29 proje imzalandı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 10. Batı Çin Kültür Sektörleri Fuarı'nda toplam yatırım değeri 14,35 milyar yuan olan 29 önemli kültür ve turizm projesi imzalandı. Fuar kapsamında 60 milyon yuanı aşkın kültür ve turizm ürünü satışı gerçekleştirildi ve birçok ülkeden heyetler katıldı.

Xİ'AN, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 10. Batı Çin Kültür Sektörleri Fuarı'nda toplam yatırım değeri 14,35 milyar yuan (yaklaşık 2 milyar ABD doları) olan 29 önemli kültür ve turizm projesi imzalandı.

Fuar organizatörlerinin verdiği bilgilere göre Pazar günü sona eren 10. Batı Çin Kültür Sektörleri Fuarı ve 2023 Xi'an İpek Yolu Uluslararası Turizm Fuarı'nda 60 milyon yuanı aşkın kültür ve turizm ürünü satışı gerçekleştirildi.

Dört gün süren etkinliğe Fransa, Almanya, Kırgızistan, Kazakistan ve Polonya gibi 20 ülkeden ve Çin'den 20'nin üzerinde eyalet düzeyinde bölgesinden heyetler katıldı. Etkinlik, 700'den fazla kültür ve turizm işletmesini, 9.800 katılımcıyı ve 150.000 ziyaretçiyi kendine çekti. Fiji, Hırvatistan, Ürdün, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkeler, etkinlikte benzersiz turizm kaynaklarının tanıtımını gerçekleştirdi.