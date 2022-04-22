Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler

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Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 24 Mayıs saat 20.00'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde Mozart, Saint Saens ve Strauss'dan oluşan repertuvar seslendirilecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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