Wiener Klavier Quartett, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.
Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 24 Mayıs saat 20.00'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Konserde Mozart, Saint Saens ve Strauss'dan oluşan repertuvar seslendirilecek.
Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat