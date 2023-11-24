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Washington'da Fotogravür Sergisi

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Ulusal Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'Işıkla Kazınmış: Koleksiyondan Fotogravürler, 1840-1940' sergisinde sergilenen fotogravür eserleri inceleyen bir ziyaretçi, 22 Kasım 2023. Sergi, fotogravür olarak adlandırılan, fotoğraf baskılarını mürekkeple basmanın bir yolunu arama ve mükemmelleştirmenin hikayesini anlatıyor. Sergide toplam 40 fotogravür ve fotogravürlerle resmedilmiş 4 ciltli kitap sergilendi.