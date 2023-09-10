Volkan Konak, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışında konser verdi

Sanatçı Volkan Konak, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışında konser verdi. Park, çocuk oyun alanları, spor sahası ve sosyal yaşam alanlarıyla birlikte 750 dönüm üzerine kurulmuştur. Açılış törenine CHP Genel Başkan yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer katılımcılar da katıldı.

Sanatçı Volkan Konak, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışında konser verdi.

Çankaya Belediyesi tarafından, 750 dönüm üzerine yaptırılan, çocuk oyun parkı, spor sahası ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı Bademlidere Cumhuriyet Parkı, törenle açıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konser öncesinde alandaki vatandaşlara yaptığı selamlama konuşmasında, park ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sanatçı Volkan Konak, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın açılışını, CHP Genel Başkan yardımcıları Semra Dinçer ile Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve diğer katılımcılar kurdeleyi keserek yaptı.