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Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil' Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek

28 Kasım 2023 12:52 Son Güncelleme: 12:54 Abone Ol

Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil', Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor. Kadroda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can yer alıyor. Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da sahnelenecek.