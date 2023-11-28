Üye Girişi
Haberler

Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil' Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil', Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor. Kadroda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can yer alıyor. Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da sahnelenecek.

Vodvil Sahne'nin yeni oyunu "Bu Benim Meselem Değil", Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek.

"Parola Boykot" sloganıyla hayata geçirilen oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor.

Komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda, Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can rol alıyor.

Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Osman Doğan Burak Kılıç Altunizade Sanat Kültür Sanat Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title