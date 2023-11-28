Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil' Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek
Vodvil Sahne'nin yeni oyunu 'Bu Benim Meselem Değil', Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor. Kadroda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can yer alıyor. Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da sahnelenecek.
Vodvil Sahne'nin yeni oyunu "Bu Benim Meselem Değil", Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek.
"Parola Boykot" sloganıyla hayata geçirilen oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor.
Komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda, Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can rol alıyor.
Seyfullah Şenel'in yapımcılığında tiyatroseverlerin karşısına çıkacak oyun, 2 Aralık'ta 20.30'da seyirciyle buluşacak.