Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Ramazan Sevinci' programı düzenlendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen iftar programında, Boşnak ve Türk müzik gruplarının ramazan ilahilerini seslendirdiği konserin yanı sıra hat sergisi ilgililerin beğenisine sunuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki YEE binasında düzenlenen "Ramazan Sevinci" etkinliğine, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Sefire Azize Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, yaptığı konuşmada, Mimoza Boşnak Kadınlar Korosu ve Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı ramazan programıyla bu ayın bereketini hep birlikte idrak edeceklerini söyledi.

Yorulmaz, "Türkçe, Boşnakça ve Arapça ramazan ilahilerinin seslendirileceği programda diller farklı olsa da hisler aynı olacak ve ramazan sevinci nağmelere yansıyacak." dedi.

Yeden Türk Müziği Topluluğu ve Mimoza Boşnak Kadınlar Korosu'nun sahne aldığı program kapsamında Boşnak hattat Zana Tahirovic Hadzic'in hatlarından oluşan kaligrafi sergisi de katılımcıların beğenisinde sunuldu.

İlahi dinletisinin ardından davetliler, Türk ve Boşnak mutfağından oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı. Farklı etnik köken ve dini gruptan davetlilerin katıldığı programda, misafirler ramazan atmosferini yaşama imkanı buldu.