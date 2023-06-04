Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde çocuklara çevre bilinci aşılamak için resim atölyesi düzenlendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde sanatçı Salim Beşirli tarafından düzenlenen 'Doğa Tuvalim' isimli resim atölyesi çocuklara çevre bilinci aşılamayı hedefliyor. Atölyede çocuklar, doğadan topladıkları malzemeleri tuval olarak kullanarak bitki, böcek ve hayvan resimleri yaptılar. Sanatçı Beşirli, çocuklara doğada işlevsiz görülen nesnelerin tuval olarak kullanılıp yeniden yaşamın parçası haline getirilebileceğini anlatarak çevre duyarlılığı kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) sanatçı Salim Beşirli, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla "Doğa Tuvalim" isimli resim atölyesi düzenledi.

Viyana YEE tarafından açık havada doğayla iç içe yapılması planlanan çalışma, hava muhalefeti nedeniyle enstitünün merkezinde gerçekleştirildi.

Atölye kapsamında çocuklar, kurumuş yapraklar, taş ve odun parçalarını tuval olarak kullanıp bitki, böcek ve hayvan resimleri yaptı.

Sanatçı Beşirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD başta olmak üzere Batı'da çevreci ressam ve sanatçıların iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları, doğadaki unsurları sanatsal dokunuşlarla yeniden hayata kazandırma anlayışını bugünkü atölyede çocuklara uygulamalı gösterme imkanı bulduklarını söyledi.

Beşirli, çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla doğada işlevsiz görülen nesnelerin tuval olarak kullanılıp yeniden yaşamın parçası haline getirilebileceğini anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Çocukların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşirli, Viyana YEE'ye katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.