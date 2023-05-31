Viyana Senfoni Orkestrası Üçüncü Kez Çin'de Konser Veriyor

Dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası, Beijing'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde üç gün sürecek bir performans serisiyle Çin turnesine başladı. Orkestra, Beethoven, Mozart ve Brahms gibi ünlü müzisyenlerin klasik eserlerini sundu.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası, Pazartesi gecesi Beijing'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde üç gün sürecek bir performans serisiyle Çin turnesine başladı.

Orkestra, Beijingli dinleyicilere Beethoven, Mozart ve Brahms gibi ünlü müzisyenlerin klasik eserlerini sundu.

Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi'nde ilk kez sahne alan 74 yaşındaki ünlü Macar şef Adam Fischer ve keman virtüözü Julian Rachlin, program kapsamında performans sergiledi.

Orkestra sorumlusu Jan Nast bir röportaj sırasında "Çinli dinleyicilerin coşkusunu hissettik. Dünyanın dört bir yanındaki şeflerin ve müzisyenlerin hevesle beklediği türden bir dinleyici kitlesi var" dedi.

2014 ve 2017 yıllarında da ülkede konser veren orkestra, bu programla Çin'i üçüncü kez ziyaret etmiş oldu.

1900 yılında kurulan orkestra, klasik müziğin Avusturya'daki en üst düzey temsilcilerinden biri olarak biliniyor.