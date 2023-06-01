Viyana'da Şiirlerle Müzikal Yolculuk Konseri

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen Şiirlerle Müzikal Yolculuk konserinde sinema ve tiyatro oyuncusu Onur Dilber ve piyanist Nazlı Hacıalioğlu, tanınmış şair ve bestekarların eserlerini seslendirdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, sinema ve tiyatro oyuncusu Onur Dilber ve piyanist Nazlı Hacıalioğlu, tanınmış şair ve bestekarların eserlerinin yer aldığı bir konser verdi.

Büyükelçiliğin konferans salonunda düzenlenen "Şiirlerle Müzikal Yolculuk" konserinin açılışında konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, etkinliğe katılan davetliler ve sanatçılara teşekkür etti.

Ceyhun, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde ikili ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu tür kültürel faaliyetlere öncülük etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ceyhun, imkanlar elverdikçe bu tür sanatsal ve kültürel faaliyetler aracılığı ile vatandaşlarla bir araya gelmeyi arzuladığını söyledi.

Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Ahmed Arif gibi tanınmış şairlerin şiirlerini seslendiren sanatçılar Dilber ve Hacıalioğlu, Draman Köprüsü gibi anonim eserlere de konserde yer verdi.