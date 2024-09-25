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Viyana'da Kültürlerarası Resim Sergisi Açıldı

Viyana'da Kültürlerarası Resim Sergisi Açıldı
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Avusturya'nın Viyana şehrinde, Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu işbirliğiyle düzenlenen sergide 20 sanatçının eserleri sergilendi. Kültürlerarası Uzun Gece programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, sanatseverleri bir araya getirerek farklı kültürlerin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliği ile düzenlenen resim sergisinde, çok sayıda ülkeden 20 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Paydaşları arasında YEE'nin de bulunduğu Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu tarafından 7'ncisi düzenlenen ve bir hafta süren "Kültürlerarası Uzun Gece programı" kapsamında sergi açıldı.

Sergiye Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, ICDO işbirliğinde Kültürlerarası Uzun Gece programı çerçevesinde düzenlenen sergilere her zaman YEE'nin ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yorulmaz, dünyanın çeşitli yerlerinden çok kıymetli sanatçıların eserlerini burada sergilediklerini, yeni sanatçılarla, sanata meraklı insanları bir araya getirdiklerini anlattı.

Sergide birçok farklı sanatçının eserlerinin bulunduğunu belirten Yorulmaz, "Türkiye'nin resmi kültür enstitüsü olan Yunus Emre Enstitüsü olarak sanata ve dünyanın her yerindeki sanatçılara destek vermekte olduğumuzu hatırlatmak isterim. Enstitümüz Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra farklı kültürlerle kaynaşmayı, farklı kültürleri kaynaştırmayı da hedeflemektedir." dedi.

Yorulmaz, sergide birçok sanatçı ve sanatseverin sanata ve yeni düşüncelere dair fikir alışverişinde bulunma imkanı bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Kültür Sanat

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