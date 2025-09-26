Haberler

Vivaldi'nin Oda Müziği Sonatları Ankara'da Dinleyicilerle Buluştu

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Antonio Vivaldi'nin eserleri sanatseverlerle paylaşıldı. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe İtalya'nın Ankara Büyükelçisi ve birçok dinleyici katıldı.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında "Antonio Vivaldi Torino Üniversitesi Ulusal Kütüphanesi'nin Oda Müziği Sonatları" konseri verildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Antonio Vivaldi'nin klasik eserlerinden oluşan dinleti sanatseverlerle buluştu.

Ücretsiz olarak verilen konsere, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
