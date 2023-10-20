Vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek Erzurum'da anıldı

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek" Sempozyumu düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek" Sempozyumu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de katıldı. Sempozyumun açılışında Cihannüma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birer konuşma yaptı.

Bakan Tekin, "Erzurum'da Cihannüma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen "Vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek, Eğitim ve Gençlik" sempozyumuna katıldık. Necip Fazıl, dün Müslüman beldelerinde mazlum milletlerin hakikat sesi olduğu gibi bugün de Gazze ablukasındaki Müslümanların cesaret sesidir. Her şey ölebilir, her şey bir madde imparatorluğu karşısında akamete uğrayabilir. İnanıyoruz ki Necip Fazıl gibi sanatkar ve düşünce adamlarının sesi kaybolmaz. Yüksek fikirler, zulmün karşısında hep var olacaktır. Müslümanca ahenk hep devam edecek, Gazze hep devam edecektir. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Erzurum Valiliğine, Atatürk Üniversitesine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Yakutiye Belediyesine, Cihannüma Derneğine ve değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek" Sempozyumu 20-21 Ekim tarihleri arasında devam edecek.