Vedat Kosal, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde anıldı

Müzik dünyasının duayen isimlerinden piyano virtüözü, besteci ve müzikolog Vedat Kosal, ölümünün 22. yıl dönümünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) anıldı. Vedat Kosal'ın sonsuzluğa uğurlanışının 22. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile piyanist ve akademisyen Cem Babacan'ın birlikte verdiği keman-piyano konseri davetleriler tarafından beğeniyle karşılandı.

Müzik dünyasının duayen isimlerinden piyano virtüözü, besteci ve müzikolog Vedat Kosal, ölümünün 22. yıl dönümünde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) anıldı.

Vedat Kosal'ın sonsuzluğa uğurlanışının 22. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile piyanist ve akademisyen Cem Babacan'ın birlikte verdiği keman-piyano konseri davetleriler tarafından beğeniyle karşılandı.

Yoğun katılımın olduğu programa sanatçının ailesi, yakınları, YTÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. K. Nur Bekiroğlu, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer, akademisyenler, öğrenciler ve sanat severler katıldı.

MÜZİKAL MİRASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Program, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünden Prof. Dr. Koray Sazlı'nın Vedat Kosal anısına yapılan çalışmalarını konu alan konuşmasıyla başladı. Sazlı, Vedat Kosal'ın müzik dünyasına yaptığı katkıları ve onun adına YTÜ'de yapılan çalışmalardan detaylı bir şekilde anlattı. Programda ayrıca, eserlere getirdiği benzersiz yorumları ve Osmanlı Saray Müziği üzerine yaptığı müzik tarihi araştırmalarıyla çağının en önemli müzik insanlarından biri olarak kabul edilen Vedat Kosal'ın müzikal mirasının önemi vurgulandı. Kosal'ın müzikal mirasını yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma amacını taşıyan anma programı, sanatseverlerin bir araya getirdi.

Anma, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. K. Nur Bekiroğlu'nun, sanatçılara çiçek takdimiyle son buldu.