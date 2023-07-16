Vecihi Hürkuş'un ölüm yıl dönümü anma programı yapıldı

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 54'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kabri başında anma programı düzenlendi. Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri anma etkinliğine katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti. Vecihi Hürkuş'un Türk havacılık tarihindeki önemine vurgu yapan dernek başkanı, onun Türkiye için önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Dernek üyeleri ayrıca İlk Kadın Hava Şehidi Eribe Hürkuş'un mezarını da ziyaret etti.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 54'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki kabri başında anma programı yapıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Dernek üyeleri, Hürkuş için dua etti.

Dernek Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş'u anmak için her yıl İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Hürkuş'un, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten Gürer, "Türkiye'de ilk uçağı yapan ve ilk uçuşu gerçekleştiren Vecihi Hürkuş'tur. Daha sonra ise yolundan sapmayarak Vecihi 14, Vecihi 15, Vecihi 16 gibi uçakları yapması, bir sivil havacılık okulu açması, ilk sivil Türk hava yolu şirketi kurmuş olması Türkiye için çok önemli kazanımlardır." diye konuştu.

Gürer, Vecihi Hürkuş'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda değer olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek üyeleri daha sonra, 18 yaşındayken gerçekleştirdiği bir atlayışta paraşütünün açılmaması sonucu şehit düşen İlk Kadın Hava Şehidi Eribe Hürkuş'un mezarını ziyaret etti.