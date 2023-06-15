Varşova'da Türk Müziği Konseri Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Varşova'da düzenlenen Türk müziği konserinde eserler gönüllü bir koro ekibi ve solo sanatçılar tarafından seslendirildi. Konser sonrasında misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk müziği konseri düzenlendi.

Türk müziğinden eserler gönüllü bir koro ekibi ve solo sanatçılar tarafından seslendirildi.

Türk kültürünü ve Türk müziğini yakından tanımak isteyenler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonrasında misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, sanatçıların ve koronun dinleyicilerden tam not aldığını belirterek, "Bu etkinlik, Türk sanatçıların yeteneklerini sergileme ve Türk kültürünün zenginliğini paylaşma fırsatı sunan önemli bir platform oldu. Varşova'da gerçekleşen bu etkinlikle birlikte, Türk müziği ve kültürü, uluslararası arenada daha da tanınır hale geldi. Ayrıca Türk-Polonya kültürel ilişkilerine de olumlu bir katkı sağladı." diye konuştu.

Bilgili, Varşova Yunus Emre Enstitüsünde gönüllülerden oluşan koro ekibinin her perşembe bir araya gelerek çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.