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Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde Sanatçılar Kenti Bir Sanat Galerisine Dönüştürdü

Kültür Sanat Haberleri

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde duvar resmi üzerinde çalışan bir sanatçı, 7 Ağustos 2023. Her yıl düzenlenen on günlük festivale dünyanın dört bir yanından katılan duvar sanatçıları kentsel alanı bir sanat galerisine dönüştürdü.

VANCOUVER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde duvar resmi üzerinde çalışan bir sanatçı, 7 Ağustos 2023.

Her yıl düzenlenen on günlük festivale dünyanın dört bir yanından katılan duvar sanatçıları kentsel alanı bir sanat galerisine dönüştürdü. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Vancouver Kanada Kültür Sanat Haberler

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