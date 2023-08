Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde Sanatçılar Kenti Bir Sanat Galerisine Dönüştürdü

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde duvar resmi üzerinde çalışan bir sanatçı, 7 Ağustos 2023. Her yıl düzenlenen on günlük festivale dünyanın dört bir yanından katılan duvar sanatçıları kentsel alanı bir sanat galerisine dönüştürdü.