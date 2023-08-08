Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde Sanatçılar Kenti Bir Sanat Galerisine Dönüştürdü
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Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde duvar resmi üzerinde çalışan bir sanatçı, 7 Ağustos 2023. Her yıl düzenlenen on günlük festivale dünyanın dört bir yanından katılan duvar sanatçıları kentsel alanı bir sanat galerisine dönüştürdü.
VANCOUVER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Vancouver Duvar Resmi Festivali'nde duvar resmi üzerinde çalışan bir sanatçı, 7 Ağustos 2023.
Her yıl düzenlenen on günlük festivale dünyanın dört bir yanından katılan duvar sanatçıları kentsel alanı bir sanat galerisine dönüştürdü. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat