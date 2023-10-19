Van YYÜ'de Zengezur Koridoru ve Karabağ Zaferi Paneli Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi ve Küresünniler Derneği tarafından düzenlenen 'Zengezur Koridoru ve Karabağ Zaferi' panelinde konuşmalar yapıldı. Panelde, Azerbaycan'a ve Karabağ'a yönelik projelerin önemi vurgulandı ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birlikteliği vurgulandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi ve Küresünniler Derneğince "Zengezur Koridoru ve Karabağ Zaferi" paneli düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Koçlar, Azerbaycan'a ve Karabağ'a yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve kurumsal dinamiklerle Azerbaycan-Van arasındaki ilişkiyi daha da ilerletmeyi amaçladıklarını belirten Koçlar, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile bir kader birlikteliğimiz var. Iğdır ve Kars ekseninde daha çok görülüyor fakat Van'ın da bu iller kadar Azerbaycan ile kader birlikteliği var. Azerbaycan'dan ilimize göç etmiş büyük sosyal gruplar var. Bu dinamizmi sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle daha da ilerleteceğiz. Panelin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Azerbaycan Karabağ Teşkilat Başkanı Doç. Dr. Akif Nağı ise Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin de dünyaya aynı pencereden baktığını ifade eden Nağlı, "Türkiye ile Azerbaycan'ın gücü ve birlikteliğini tüm dünya görüyor. Tehlikelere karşı yan yanayız ve galip gelmeye çalışıyoruz. Bizim için Türkiye'nin her bir karışı çok önemli. Tarih boyunca hep yan yana olduk. Sevinçlerimizi paylaştık. Aynı ruhu Karabağ Zaferi'nde Türkiye'de yapılan sevinç gösterileriyle de gördük. Her zaman yan yana durmaya devam edeceğiz."

Oturumlarla devam eden panele, Küresünniler Dernek Başkanı Bilal Yücebaş, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.