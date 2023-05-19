Van Müzesi tarihi eserlerin yanı sıra canlandırma bölümleriyle de ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Van Müzesi, binlerce eserin sergilendiği, canlandırma bölümlerinin yer aldığı bir müze. Urartular dönemine ait en çok eserin sergilendiği müzelerin başında geliyor. Müzede Van'ın tarihi hafızasının bir bütün olarak görülebildiği belirtiliyor.

Başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait 2 bin 800 eserin sergilendiği, canlandırma bölümlerinin yer aldığı Van Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Kalesi'nin kuzeyinde 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müze, Van'ın yanı sıra bölge illerinin de geçmişine ait önemli eserleri bünyesinde barındırıyor.

Tarihi eserlerin yanı sıra medeniyetlerin yaşam tarzına, savaşlarına ilişkin canlandırma bölümleriyle ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaran Van Müzesi, dünyada Urartular dönemine ait en çok eserin sergilendiği müzelerin başında geliyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan ve 45 bine yakın tarihi eserden 2 bin 800'ünün sergilendiği müze, kronolojik sıralamaya göre düzenlenen koridorlarıyla, ilgi görüyor.

"Teşhire koyabileceğimiz 45 bin eserimiz var"

İl Kültür Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, müzelerin, dünya mirası konumundaki eserlerin geçmişten geleceğe aktarılmasında çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

Temelleri Cumhuriyet döneminde atılan ve 1972'de müdürlük kapsamına alınan Van Müzesi binasının, 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördüğünü belirten Uslu, bunun üzerine Van Kalesi'nin karşısında yeni bir bina inşa edildiğini anlattı.

Van'a modern bir müzenin kazandırıldığını dile getiren Uslu, "Çağdaş müzecilik kapsamında inşa edilen binamız 23 holden oluşuyor. 2019'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Envanterinde kayıtlı olan Urartu dönemine ait eserleriyle ön plana çıkıyor. Dünyada Urartu koleksiyonunu barındıran tek müze diyebiliriz. Kaliteli ve çağdaş müzecilik anlayışını ön plana çıkararak ziyaretçileri geçmişten günümüze tarihi bir yolculuğa çıkarıyor." dedi.

Müzede Van'ın tarihi hafızasının bir bütün olarak görülebildiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Müze çok zengin bir koleksiyona sahip. Teşhire koyabileceğimiz 45 bin eserimiz var. Ancak 2 bin 800 eseri sergiliyoruz. Canlandırmalarla o döneme ışık tutuyoruz. Birbirleriyle aynı olan eserleri sergilemektense ünik, insanların dikkatini çeken eserlere yer veriyoruz. Birçok müzede olduğu gibi Van Müzesi, Akdamar Adası ve Van Kalesi gibi ören yerlerimizde Müzeler Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor. 2023'te müze ve ören yerlerimiz yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sezon daha yeni açıldı. İnşallah 2023 yılı Van için iyi bir turizm yılı olacak."

"Birçok eseri bir arada görüyoruz"

İstanbul'dan gelen Özden Başak da "İlk kez bu müzeye geliyorum. Gerçekten çok özen gösterilmiş. Türkiye'de birçok müzeyi gezdim ama burayı çok etkileyici buldum. Çok keyif verici. Birçok eseri bir arada görüyoruz. Urartu medeniyetine ait bulguların hepsinin burada olması da ayrı bir güzellik katmış. Hiç bilgisi olmayan biri bile burada sağlıklı bilgilere erişebiliyor." dedi.

Ziyaretçi Tuğçe İyigün de "Ülkemizde gezilecek birçok müze var ama burası gerçekten çok güzel. Van'a kazandırılan çok özel bir müze. Canlandırmalar ve diğer eserler muazzam. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.