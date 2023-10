Van'ın yöresel ayakkabısı reşik, yeni öğrencilerle geleceğe taşınıyor

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van'ın yöresel ayakkabısını üreten son ustalardan olan Mecit Emen, atölyesinde kentin kültürel ayakkabısını üreten yeni öğrenciler yetiştiriyor.

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van'ın yöresel keçi kılından üretilen ayakkabısı reşik, günümüze uyarlanıyor. Reşik ayakkabısının son temsilcisi olan Emen, bir kültürün yok olmaması için yeni çalışmalar yapıyor. Tamamen doğal malzemelerden yapılması nedeniyle kaşıntı, terleme, mantar ve kokuya neden olmayan reşik ayakkabısının yok olmaması için yeni öğrenciler yetiştiriliyor.

"3 dönemdir öğrenci yetiştiriyoruz"

İHA muhabirine konuşan yöresel ayakkabı ustası Mecit Emen (54), ayakkabı sektöründe 35 yıllık bir deneyimi olduğunu ve çeyrek asırdır da reşik ayakkabısını ürettiğini belirtti. Ayakkabının kendisine has keçi kılından üretildiğinden dolayı ayak sağlığına her hangi bir zararı olmadığını ifade eden Emen, "Meslek edindirme kursundan öğrenciler alarak yaklaşık 3 dönemdir öğrenci yetiştiriyoruz. Biz de bu talebe karşılık sürekli reşik ayakkabısını yeniliyoruz. Yeni renkler ve motifler ekledik. Urartu ve bölgenin has motiflerini kullanıyoruz. Urartulardan kalan bütün motiflerin hepsini kullandık. Urartu güneşini, hayat ağacını ve desenleri kullandığımız için yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir ilgiyle talep var. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıp daha iyi bir noktaya getirmek için ekip olarak çalışıyoruz" dedi.

"Van için de bir gelir kaynağı olur"

Üretimi unutulan reşik ayakkabısını yeniden gün yüzüne çıkardığını dile getiren Emen, "Bu kültürel mirası gün yüzüne çıkardım ve geliştirdim. Şu an üretici olarak bir tek ben varım. Yalnız öğrenen yaklaşık 25 tane elemanım var. Bir sektöre dönüşebilirse eminim ki Van için de bir gelir kaynağı olur. Son zamanlarda düğünlerde de çok tercih edilmeye başlandı. Özellikle yöresel kıyafetleri tamamlayıcı bir unsur olarak reşit tercih ediliyor. Kullanışlı olduğu için babet tarzından üretiliyor" diye konuştu. - VAN