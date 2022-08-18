Van haber... Balıkesir Edremit'teki Antandros Antik Kenti çatıyla korunacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'nin üzerine koruma amaçlı çatı yapılacak.

Kazı başkanı Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine, antik kentte kazılara devam ettiklerini söyledi.

Alanın daha iyi korunabilmesi için çalışma başlatılacağını belirten Polat, "Kazıların sponsorluğunu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstü kalıcı bir çatıyla kapatılarak ziyaretçilerin nekropolisi (mezarlık) daha nezih bir ortamda gezmeleri sağlanacak. Bu amaçla proje yarışması açılacak." dedi.

Polat, çatı uygulamasında amacın, kazı alanının korunmasının yanı sıra canlandırma yapmak olduğunu dile getirdi.

Bölgede nokta aydınlatmalar da yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Polat şöyle konuştu:

"Antik dönemdeki metropolümüzün üzerinden hatta içinden antik yol da geçiyor. Bu yolu kullanan kişiler nasıl bir mezarlık görüyorlardı, toprak üstünden onu canlandırmaya çalışacağız. İkinci etapta, mezarları açtığımızda nasıl bir manzara ile karşılaşıyorduk, o dönem hangi hediyelerle gömüyorlardı, iskeletin durumuna nasıldı; onu canlandırmak. Üçüncü aşamada da bir kremasyon (ölü yakma geleneği) seremonisinin görsel hale dönüştürülmesi."

Polat, proje yarışmasıyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını sözlerine ekledi.