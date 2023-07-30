Van'da TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Programı Düzenlendi

Van'ın Edremit ilçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi. Konserde TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT sanatçılarını Van'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve kültür ve sanata verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Van'ın Edremit ilçesinde TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Edremit Kent Meydanı'nda ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Van halkının ilgi gösterdiği programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT sanatçılarını Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kültür ve sanata verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Balcı, "Gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha çok buluşturacağız. Bu güzel geceye büyük katılım sağladınız, destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Konseri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, vali yardımcıları, TRT Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda müziksever izledi.