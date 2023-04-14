Van'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Sakal-ı Şerif 365 gün ziyarete açık

VAN Van'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ezberciler Camisinde daha önce yılın belli dönemlerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, yılın 365 günü sergileniyor. Cami içerisinde yapılan camlı özel bir bölme ile korunan Sakal'ı Şerif'in 2002 yılından beri camide bulunduğunu ifade eden Ezberciler Camisi İmamı Mehmet Ali Güldal, "Daha önceki dönemlerde sadece Kadir Gecesi ve Mevlid-i Nebi Haftası'nda ziyarete açıyorduk. Ancak hocalarımızla yaptığımız istişareler istikametin cemaatimizin de faydalanması açısından yılın 365 günü, her vakit namazında insanların peygambere duyduğu büyük muhabbetten dolayı onun mübarek hatırası Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtık. Cemaatimiz bundan çok memnun kaldı. Sadece Kadir Gecesi'nde değil istediği her an gelip ziyaretini yapan kadın veya erkek kardeşlerimiz vardır. Biz burada Sakal-ı Şerif'ten herhangi bir medet ummuyoruz. Asıl gayemiz; Efendimizi yad etmek, ona salatu selam getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimizi buyuruyor ki, 'Kıyamet gününde bana en çok yakın olanlar, bana en çok salatu selam getirenlerdir.' Bizim de gayemiz budur. Bize bu konuda destek olan cemaatimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Sakal-ı Şerif'in geçen sene bakımdan geçtiğini vurgulayan Güldal, "Ekim 2022 yılında Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif'i bakım ve onarımdan geçirdik. Çünkü daha önce net görünmüyordu ama bu son yaptığımız bakım onarımdan sonra Efendimizin Sakal-ı Şerif'i net görünüyor. Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'i oradan çıkarılması, salatu selamlar eşliğinde 40 bohçaya sarılması ve bunun cemaatimiz nezdinde ziyarete açılması insana daha çok haz veriyor. İnşallah Kadir Gecesi'nde yine ziyarete açacağız ve O'nu yad edeceğiz. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin kadrini bilerek idrak etmeyi, bayrama da affolunmuş bir şekilde kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Allah-u Teala bu mübarek günlerin hürmetine ilimizi, ülkemizi, milletimizi her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden muhafaza eylesin" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Sakal-ı Şerif'i görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, böyle bir maneviyatı kendilerine sunan herkese teşekkür ettiler.