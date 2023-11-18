Van'da '100 Kadın 100 Emek' sergisi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle '100 Kadın 100 Emek' temalı sergi düzenlendi.

Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide el sanatlarından çikolataya, erişteden bala kadar ürünler sergilendi. Sergide konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle böyle bir serginin hazırlandığını belirterek, "100 Kadın 100 Emek temalı sergi ile amacımız, kadınlarımızın el emeği göz nurlarını ortaya dökmek ve 13 ilçemizde kurulan kadın kooperatiflerimizin tanıtımlarını yapmak için bir araya geldik. Bunun yanı sıra sergimizde kadına yönelik şiddete hayır haftası nedeniyle stant açarak onun da farkındalığını oluşturduk. Aynı zamanda 'Kadının gücü Van'ın gücü' sloganımızı vurgulamak için sergimizi açtık" dedi.

Serginin iki gün boyunca açık olan sergiye tüm Van halkının davetli olduğunu ifade eden Biçek, "Merkezimize bağlı 750 kursiyerimiz var. Bu kursiyerlerimize yönelik meslek edindirme kurslarımızı açmışız. Her kadınımız ekonomik yönden güçlü olsun istiyoruz. Burada onu sergiliyoruz. Aşçılık, pastacılık, el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizin kadınlarımız tarafından üretilmesi ile ilgili ürünleri sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.