Van Büyükşehir Belediyesi tezhip kursu açtı

Van Büyükşehir Belediyesi, geçmişten bugüne ulaşan sanat değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tezhip kursu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi'nde açılan, kurs ilgi görüyor.

İran asıllı Türk vatandaşı Resul Gendomi tarafından haftanın 5 günü verilen kursa katılanlar, tezhip sanatının inceliklerini öğreniyor.

Gendomi, tezhibin sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu, kursa katılanlardan sabırlı ve azimli olmalarını istediklerini söyledi.

Tezhibin dikkat ve zaman gerektirdiğini dile getiren Gendomi, "Türkiye'de bu sanata talep çok ama yapan kişi sayısı az. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 6 aylık kurs açtık. Kursumuza talep var. Kursiyerlerimiz tezhibi yavaş yavaş öğrenmeye başladı. İnanıyorum ki buradan mezun olanlar kısa zamanda bu sanattan gelir elde etmeye başlayıp sergilere katılabilecekler. Bu sanatı öğrenmek için gereken tek şey sabır ve azimdir." diye konuştu.

Resim bölümü mezunu Nurgül Karabulut ise tezhip sanatına uzun zamandır ilgi duyduğunu belirtti.

Karabulut, "Büyükşehir Belediyesi kursu açınca katıldım. Herkesin takip etmesi gereken bir sanat dalı. Tezhip insana huzur veren, sabır ve dikkati öğreten bir sanat. Burada olmak bana ve arkadaşlarıma huzur veriyor. Bu güzel sanatı bizlerle buluşturan belediyeye teşekkür ediyorum." dedi.