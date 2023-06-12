Van Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Kursuna İlgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fotoğrafçılık kursuna ilgi gösterenler, temel fotoğrafçılık, fotoğraf çekim teknikleri ve ekipmanlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim alıyorlar. Kursiyerler, Başkale ilçesindeki Kelekom Köprüsü ve travertenleri gezerken bölgenin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttılar.

Van Büyükşehir Belediyesince açılan fotoğrafçılık kursuna, fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılan kurs devam ediyor.

Usta öğreticiler tarafından katılımcılara, temel fotoğrafçılık, fotoğraf çekim teknikleri ve ekipmanlar hakkında 5 gün teorik, 2 gün de uygulamalı eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesindeki Kelekom Köprüsü ve travertenleri gezen kursiyerler, bölgenin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıttı.