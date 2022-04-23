- Validebağ Korusu'nda 10 bin çocuğun katılımıyla coşkulu 23 Nisan kutlaması

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu'nda düzenlenen 23 Nisan şenliklerinde, 10 bin çocuk doyasıya eğlendi. Katılım sağlayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenledi. Şenlikte çömlek, kaligrafi, yüz boyama, hint kınası, doğada sanat, ebru sanatı, bilim atölyeleri, sahne gösterileri, geleneksel oyunlar gibi etkinlikler ile konser organizasyonu düzenlendi. Koru içine kurulan oyun alanları ve parkurlarda çocuklar doyasıya eğlendi. Erken saatlerde Validebağ Korusu'na akın eden çocuklar, kurulan alanlarındaki boyama bölümlerinde yüzlerini boyadı, hayallerini sulu boyalar ile resimlere aktardı. Kimi çocuklar ise oyun hamurlarına şekil vererek çanak çömlek yaptı. Gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 10 bin çocuk katılım sağladı.

Etkinliğe ailesiyle katılan ve memnun olduğunu belirten Hüseyin Özkan, "Çok mutluyum, güzel bir etkinlik. Kızımla beraber etkinliğe katıldık, resim yapıyoruz. Buradaki etkinlikler gayet güzel. Etkinliği düzenleyen kurumlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için babası ile Validebağ Korusu'na gelen Selin Özkan ise, "Çok mutluyum, iyi ki bu bayram var. İyi ki Atatürk bu bayramı bize armağan etmiş. Canım çok sıkılıyordu ama şimdi çok eğlenceli oluyor" dedi.