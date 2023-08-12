Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki kafile Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e uğurlandı

Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden 44 kişilik kafileyi uğurladı.

Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden 44 kişilik kafileyi uğurladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenecek olan "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 752. yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Erzincan'dan 44 kişilik kafile yola çıktı.

Alevi dedeleri ve Cemevi başkanlarından oluşan kafileyi Erzincan Valiliği önünden uğurlayan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752'nci yılı anma etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'e giden kafileye hayırlı yolculuklar diledi. - ERZİNCAN