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Vali Mustafa Çiftçi, Yaşlı Kadının Evinin Isı Yalıtımını Sağlayacak

Vali Mustafa Çiftçi, Yaşlı Kadının Evinin Isı Yalıtımını Sağlayacak
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 91 yaşındaki Naciye Uca'yı ziyaret ederek kış aylarında soğuk olan evine ısı yalıtımı yapılması talimatı verdi. Vali Çiftçi, yaşlı kadınla ilgilenerek ihtiyaçlarını inceledi ve destek sözleri verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ziyaret ettiği 91 yaşındaki Naciye Uca'nın kış günlerinde soğuk olan evine ısı yalıtımı yapılması için talimat verdi.

Vali Çiftçi, kentte yaşlılara yönelik ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tek odalı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Uca'yı ziyaret eden Vali Çiftçi, yaşlı kadınla yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan tek odalı evde devletin ve çocuklarının desteğiyle hayatını sürdüren Uca'nın taleplerini dileyen Çiftçi, ziyarette evin de eksiklerini inceledi.

Kış günleri soğuk olan eve ısı yalıtımı yapılması için talimat veren Çiftçi, Uca'nın elini öperek sık sık ziyarete geleceğini ifade etti.

Çocuklarının sık sık yanında kaldığını anlatan Naciye Uca da ziyaret ve desteklerinden dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Allah sizleri darda koymasın, ben her zaman devletime, milletime dua ediyorum." dedi.

Ziyarete, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan da eşlik etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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