Vali Kaya, Çocuklara Kitap Okudu ve Atölye Çalışması Düzenledi

Vali Hülya Kaya, Yalova Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi'nde bir araya geldiği çocuklara hikaye kitabı okudu, onlarla geri dönüşüm malzemelerinden çiçek figürü yaptı.

Kütüphaneyi ziyaret ederek en fazla kitap okuyan küçük yaştaki çocukların yer aldığı etkinlikte çocuklara hikaye okuyan Vali Kaya, geri dönüşüm malzemelerinden kasımpatı yapımına katıldı.

Çocuklarını kütüphaneye getiren ailelerle uzman psikologlar tarafından düzenlenen etkinliğini de ziyaret eden Kaya, çalışmalarıyla örnek olan kütüphane yetkililerine takdir belgesi verdi.

Vali Kaya, gazetecilere, bu kütüphaneyi diğerlerinden ayıran çok önemli özelliklerinin bulunduğunu söyledi.

Çocuklara kitap okumayı sevdirmek, atölye çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştirmek hem sosyalleştirmek amacıyla bir dizi etkinlikler yapıldığını belirten Kaya, "Özellikle velilerimizle ilgili atölye çalışmaları, sanat aktiviteleri, onların farkındalık kazanması, çocuklarına ve kendisine karşı birey olarak daha sağlıklı, güzel ve huzurlu bir yaşam kurabilmeleri için de desteklerimiz var. Örnek kütüphanelerimizden biri. Buradaki çalışmaların diğer kütüphanelere örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaya, kütüphanenin çalışmalarından henüz haberi olmayan çocuklar ve ailelerini de beklediklerini sözlerine ekledi.

Kütüphane Müdürü Süheyla Acar ise farklı bir kütüphane olmalarından dolayı çocuklara kitabı ve okumayı sevdirerek aşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Genelde geri dönüşüm malzemelerini kullanarak çocukların yaratıcılıklarını geliştirecekleri materyaller yaptıklarını kaydeden Acar, "Ebeveynlerin de çocukları yetiştirirken karşılaştıkları zorluk ve güçlükler konusunda desteğe ihtiyacı olduğunu gördük. Genelde konunun uzmanları, ergen, çocuk veya yetişkin psikologları gelip anne ve babaların yaşadıkları sorunlarına çözüm bulmalarını sağlıyoruz." dedi.