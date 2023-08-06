Vali Ergün, Uşak Cemevinde aşure etkinliğine katıldı

UŞAK - Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Muharrem ayı münasebetiyle Uşak Alevi Kültür Derneği tarafından Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Işık Çakır Sultan Cemevi'nde düzenlenen Aşure Etkinliğine Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Uşak Alevi Kültür Derneği Başkanı Adem Koç, Işık Çakır Sultan Cemevi dedesi Nazmi Ay Dedeoğlu ve vatandaşlar katıldı. Cemevi dedesi Nazmi Ay Dedeoğlu'nun dualar ve muharrem ayının önemi ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından Vali Ergün, yapmış olduğu konuşmada, "Bu özel gün vesilesiyle hoşgörü, birlikteliğin gücünü hep birlikte bir kez daha kalplerimizde hissediyoruz. Aşure günü inancımızın önemli bir parçası olan HZ. Hüseyin'in şehit edilişin de andığımız bir gündür, ancak aynı zamanda tüm inançların ve kültürlerin ortak bir paydada buluştuğu dayanışma ve sevgi duygularında öne çıktığı bir gündür. Gerek müftülüğümüzün, belediye başkanlığının ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızında daha önceden hazırlamış olduğu programlarla Muharrem Ayının onuncu gününde ilimizin değişik yerlerinde aşure günümüzü idrak ettik. Bugünde Muharrem Ayı vesilesiyle ilk iftarımızı yaptığımız Uşak Işık Çakır Sultan Cemevimiz'de tekrar bir arada olmamız inancımız ve kültürümüzün zenginliğini paylaşmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Birçok malzemenin bir araya gelmesiyle oluşturduğu benzersiz bir yemek olan aşure aslında insanlık içinde bir mesaj taşır. Farklı inançlara, kültürlere ve düşüncelere sahip her kim olursak olalım bir arada olabilir, birbirimize saygı gösterebilir ve birbirimizi sevebiliriz" dedi. Konuşmaların ardından semahlar dönülerek, katılımcılara aşure ikram edildi.