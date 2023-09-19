Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ahilik Haftası dolayısıyla sanayi esnafını ziyaret etti. Vali Çiçek; 'Ahilik Kültürü dayanışma, gayret ve çalışma üzerine kurulu bir kültürdür' dedi.

Vali Çiçek: "Ahilik Kültürü dayanışma, gayret ve çalışma üzerine kurulu bir kültürdür"

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ahilik Haftası dolayısıyla sanayi esnafını ziyaret etti. Vali Çiçek; "Ahilik Kültürü dayanışma, gayret ve çalışma üzerine kurulu bir kültürdür" dedi.

Vali Çiçek, ahilik teşkilatının toplumsal, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapı olduğunu belirterek, ahilik kültürünün günümüzde de yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Çiçek, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Atatürk Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, esnafın ahilik haftasını kutladı.

Çiçek, daha iyi ve daha güçlü bir toplum için olmazsa olmazlardan biri olan Ahiliğin, esnaf ve zanaatkarın daha iyi ve daha kaliteli iş yapmasını sağlamak için önemli bir kültür hizmeti olduğunu söyleyerek,

"Ahilik kültürü Anadolu'daki en eski, en kadim esnaflık kültürüdür. Dayanışma üzerine, gayret üzerine ve çalışma üzerine kurulu bir kültür. Siz emekçi insanların bu gününü kutluyorum" dedi.