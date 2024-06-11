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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı dönemi vakıflarının hayır şartlarını yerine getiriyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet organizasyonunda, Edirne'de ikamet eden 8 çocuk sünnet ettirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara sünnet kıyafeti ve hediyeler temin edildi, eğlence düzenlendi ve nostaljik tramvay turu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet organizasyonunda, Edirne'de ikamet eden 8 çocuk sünnet ettirildi.

Etkinlik kapsamında sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar için önce Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler temin edildi.

Bölge Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde çocuklar ve ailelerine yönelik eğlence düzenlendi.

Ayrıca, nostaljik tramvay şehir turuyla çocuklar ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatıldı.

Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların senetlerinde yer alan hayır şartlarının önemine dikkati çekti.

Vakıf senetlerindeki hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceklerini belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Ecdadımız tarafından kurulmuş olan, Vakıflara ait senetlerde hayır şartları bulunmakta. Vakfın gelirlerinden yapılacak hayır işleri buralarda ayrıntılı olarak sayılmıştır. Örneğin Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı hayır şartları arasında öğrencilerin pikniğe götürülmesi ve harçlık verilmesi bulunur. Geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde bu hayır şartı gereği, eğitim yardımı ve burs ödemesi yapılan öğrenciler pikniğe götürülmüş ve vakıf şartı gereği kendilerine harçlıkları verilmiştir. Bu ve benzeri, atalarımız tarafından vakfedilmiş olan hayır şartları, bu vakıfların yasal temsilcisi durumundaki Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle yerine getirilmektedir."

Saraç, Edirne'nin en önemli vakıf eserlerinden II. Bayezid Külliyesi'nin banisi, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve Yavuz Sultan Selim'in babası Sultan II. Bayezid'in 1496 tarihli vakıf senedinde de hayır şartlarının detaylandırıldığını söyledi.

II. Bayezid Vakfının hayır şartlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Saraç "Bu şartlar arasında maddi durumu yetersiz çocuklardan sünnet edilmesi gerekenlerin sünnet ettirilmesi bulunmaktadır. Biz bugün bu şartı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Saraç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu vakfiye hayır şartlarının canlandırılmasına yönelik etkinlikler kapsamında Kurban Bayramı öncesi Edirne ve Kırklareli genelinde 560 çocuğa bayramlık kıyafet alınabilmesi için hediye kartları dağıtıldığını, cezaevinde bulunan mahkumlara da vakfiyelerdeki hayır şartları doğrultusunda tatlı ikram edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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